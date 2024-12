Tancau, l’acqua è tornata potabile dopo tre mesi 

Ci sono voluti quasi novanta giorni per riavere l’acqua potabile nella frazione di Tancau. Tre mesi di blackout originato dai valori sballati di cloruro e sodio nell’acqua che alimenta sia le abitazioni di Tancau che quelle che insistono nelle località vicine di Interrabas, Bingioniga e Orzudeni dove in questi mesi i proprietari non hanno potuto utilizzarla per fini alimentari. Il sindaco di Lotzorai, Cesare Mannini, ha revocato l’ordinanza che aveva emesso a inizio settembre su segnalazione dell’Asl Ogliastra il cui personale aveva prelevato i campioni dalle utenze di via Mare e dalla fontana pubblica di Tancau. Dai test di laboratorio erano emersi valori non conformi e i risultati hanno compromesso il consumo dell’acqua, sia diretto che per la preparazione di bevande. Il sindaco, in tutto questo periodo, ha sempre chiarito che si trattava di questione di tempo legata alle piogge. In effetti le precipitazioni abbondanti che si sono concentrate in 48 ore alcune settimane fa hanno riportato in equilibrio i valori, consentendo di superare la criticità, figlia dell’emergenza siccità che ha colpito l’intero territorio ogliastrino dove ancora, in alcuni paesi (tra cui Lanusei, Loceri e Cardedu) persistono restrizioni idriche per la cronica carenza d’acqua. (ro. se.)

