Tanca Regia, restyling in vista 

Dalla Regione arriva un segnale importante per il futuro di Tanca Regia, punto di riferimento per il mondo del cavallo isolano. Un emendamento alla variazione di bilancio 2026, sostenuto dal consigliere regionale Salvatore Cau, autorizza per il 2027 una spesa di 3 milioni di euro destinata all’Asvi per il primo lotto degli interventi di recupero e valorizzazione. La misura punta ad avviare un percorso organico di ristrutturazione del complesso, partendo dalla predisposizione di un business plan che individui le possibili destinazioni d’uso del sito, anche in chiave turistica e ricettiva, con particolare attenzione al turismo equestre. Il lavoro sarà la base per il successivo piano di fattibilità tecnico‑economica, necessario per il restauro degli immobili, la loro messa in sicurezza e il potenziamento della capacità ricettiva. «Tanca Regia è un patrimonio che va ben oltre la sua funzione strettamente allevatoriale – afferma Salvatore Cau - in quanto parliamo di un luogo che racchiude secoli di storia della Sardegna, ma anche di una realtà ancora oggi centrale per il mondo del cavallo, per gli allevatori e per le attività sportive. Con questo stanziamento vogliamo porre le basi per recuperare gli edifici storici e, nello stesso tempo, costruire nuove prospettive di sviluppo».

Presidio storico

Cau evidenzia come il compendio, con i suoi 530 ettari, rappresenti una delle più antiche esperienze italiane di allevamento equino pubblico, con strutture risalenti al XV secolo e radici giudicali. «I 3 milioni di euro sono un passo importante per orientare la valorizzazione in chiave agricola, ippica, storica e turistica. L’obiettivo è restituire piena dignità a Tanca Regia e rafforzarne il ruolo strategico, in maniera condivisa anche dai vertici dell’Asvi. «Accogliamo questo intervento con grande soddisfazione – commenta il direttore generale Raffaele Cherchi – perché gli ultimi interventi risalgono agli anni ottanta. Aspettavamo da tempo iniziative di questa portata per preservare e valorizzare un patrimonio. Si aprono nuove prospettive – aggiunge Cherchi - e confidiamo che l’intero compendio possa tornare presto a essere una risorsa pienamente fruibile a beneficio della provincia e della Regione».

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