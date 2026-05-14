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Abbasanta.
15 maggio 2026 alle 00:12

Tanca Regia, la sfida del futuro 

La Regione punta a valorizzare il borgo dal punto di vista turistico 

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Del futuro della grande ricchezza dell’azienda di Tanca Regia si parla da sempre, ma idee e progetti sono rimasti chiusi nel cassetto. L’area al centro della Sardegna di proprietà della Regione continua a vivere soprattutto attraverso gli eventi sportivi di livello nazionale e internazionale. Un utilizzo importante, certo, ma non sufficiente per un patrimonio pubblico di queste dimensioni.

I progetti

Il dibattito è ritornato di stretta attualità durante il convegno promosso a Norbello dal dirigente del comitato Città Futura Ghilarza-Abbasanta-Norbello, Antonello Medde, dedicato al ruolo dell’agricoltura e al protagonismo dei giovani nelle comunità rurali. A sollecitare una riflessione sulla destinazione di Tanca Regia è stato il presidente del Comitato, Gabriele Onida, che ha chiesto all’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Agus quale direzione intenda prendere la Giunta Todde. La risposta dell’assessore ha aperto uno scenario nuovo. «Bisogna pensare in grande – ha affermato Agus – perché Tanca Regia, oltre alla sua attività legata alla peculiarità equestre, deve diventare una meta turistica fissa, una tappa obbligata per chi arriva in Sardegna. Ne ho già discusso con l’assessore al Turismo e stiamo ragionando sulle azioni da intraprendere».

Le candidate

Un cambio di prospettiva che punta a trasformare la borgata in un polo multifunzionale, capace di unire sport, allevamento, cultura, turismo e formazione. Il tema diventa anche terreno di confronto tra le due candidate alla carica di sindaca di Abbasanta, Ileana Arca e Patrizia Carta, entrambe consapevoli del peso strategico della struttura. Arca sottolinea il valore del lavoro svolto da Agris e Asvi, che da anni custodiscono il patrimonio genetico del cavallo sardo e portano il nome di Abbasanta nei circuiti internazionali del salto ostacoli. «Riconosciamo e appoggiamo con totale convinzione il loro impegno – afferma –. Il ruolo scientifico e sportivo di Tanca Regia va difeso e sostenuto con forza». La candidata propone però un ampliamento della missione della struttura, puntando sulla formazione professionale dei giovani: «Vogliamo creare competenze spendibili sul mercato, dalle guide equine agli operatori di scuderia, dai maniscalchi ai manager del turismo. La cultura del cavallo è identitaria per Abbasanta e deve tornare a generare lavoro vero, creando sinergie tra Asvi, operatori turistici e patrimonio archeologico e rurale». La sindaca uscente, Patrizia Carta, ricorda invece come Tanca Regia rappresenti «una realtà fondamentale per il mondo del cavallo e i suoi 560 ettari ospitino manifestazioni di altissimo livello, ma il potenziale della struttura è sfruttato solo in parte. All’interno della borgata – spiega – ci sono edifici un tempo abitati da numerose famiglie. Il nostro obiettivo è ristrutturarli e destinarli a strutture ricettive, creando un sistema capace di valorizzare Tanca Regia per il ruolo che merita». Carta punta a rafforzare il legame tra Abbasanta e la borgata, un legame che, «si è in parte affievolito e deve tornare indissolubile».

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