Tanca Regia, Elisa Chimirri  precede padre e fidanzato 

Intrecci familiari e amorosi tra cavalieri, amazzoni e cavalli nell'undicesimo Sardegna Jumping Tour organizzato dall'Agenzia regionale Asvi a Tanca Regia. Il conclusivo Gran Premio C145/150 a due manche, ha visto come protagonisti principali Elisa Chimirri, vincitrice con Your Lord d'Acheronte, il padre Bruno, secondo, terzo e settimo classificato rispettivamente con Je Suis Godot d'Acheronte, Samara e Tinkabelle Rs, ancora Elisa quarta con Calandro Z e, quinto e sesto il suo fidanzato Lorenzo Correddu: quinto con Dalakani Chardonnet e sesto con Ultos. E per non farsi mancare nulla, la famiglia Chimirri ha piazzato ai primi posti due cavalli fratelli, Your Lord e Je Suis Godot, figli della fattrice Corinessa.

Una bella “chiusura” per il Tour, da svariati anni il clou della stagione equestre in Sardegna. Oltre al concorso A6 stelle, Tanca Regia ha ospitato anche le finali del Trofeo Asvi riservato ai “giovani cavalli” nati nell'isola: tra i sette anni e oltre successo per Clizia de sa Pittada montata da Andrea Guspini davanti ad Antonio Meloni con Cesarus e Francesco Iriu con Zuleika. Darezzo con Giovanni Carboni in sella si è aggiudicato la prova per i cavalli nati nel 2019, precedendo Luigi Angius con Breker ed Angela Lanzetta con Dubai. Tra quelli nati nel 2020 in due si son divisi la prima posizione: Giovanni Carboni con Eccelsa ed Enrico Carcangiu con Blue Spirit. Infine ben 7 binomi hanno chiuso alla pari della “4 anni”: Fabio Niedda (Franz), Gregory Garcia (Formosa), Luca Riccardi (Favolosa Baia e Furiosa), Simone Mameli (Farito), Giovanni Carboni (Frecciarossa) e Mattia Mattu (Fahad). ( c.m. )

