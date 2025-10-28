VaiOnline
Equitazione.
29 ottobre 2025 alle 00:16

Tanca Regia, Elisa Chimirri  precede padre e fidanzato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Intrecci familiari e amorosi tra cavalieri, amazzoni e cavalli nell'undicesimo Sardegna Jumping Tour organizzato dall'Agenzia regionale Asvi a Tanca Regia. Il conclusivo Gran Premio C145/150 a due manche, ha visto come protagonisti principali Elisa Chimirri, vincitrice con Your Lord d'Acheronte, il padre Bruno, secondo, terzo e settimo classificato rispettivamente con Je Suis Godot d'Acheronte, Samara e Tinkabelle Rs, ancora Elisa quarta con Calandro Z e, quinto e sesto il suo fidanzato Lorenzo Correddu: quinto con Dalakani Chardonnet e sesto con Ultos. E per non farsi mancare nulla, la famiglia Chimirri ha piazzato ai primi posti due cavalli fratelli, Your Lord e Je Suis Godot, figli della fattrice Corinessa.

Una bella “chiusura” per il Tour, da svariati anni il clou della stagione equestre in Sardegna. Oltre al concorso A6 stelle, Tanca Regia ha ospitato anche le finali del Trofeo Asvi riservato ai “giovani cavalli” nati nell'isola: tra i sette anni e oltre successo per Clizia de sa Pittada montata da Andrea Guspini davanti ad Antonio Meloni con Cesarus e Francesco Iriu con Zuleika. Darezzo con Giovanni Carboni in sella si è aggiudicato la prova per i cavalli nati nel 2019, precedendo Luigi Angius con Breker ed Angela Lanzetta con Dubai. Tra quelli nati nel 2020 in due si son divisi la prima posizione: Giovanni Carboni con Eccelsa ed Enrico Carcangiu con Blue Spirit. Infine ben 7 binomi hanno chiuso alla pari della “4 anni”: Fabio Niedda (Franz), Gregory Garcia (Formosa), Luca Riccardi (Favolosa Baia e Furiosa), Simone Mameli (Farito), Giovanni Carboni (Frecciarossa) e Mattia Mattu (Fahad). ( c.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Emergenza nelle campagne

Dermatite, bocciato l’abbattimento dei capi sani

L’Istituto Zooprofilattico di Teramo sarà sostituito da quello del Piemonte per le analisi sui bovini “salvati” 
Giuseppe Deiana
Strade di sangue

Il padre di Omar: «Enrico è un figlio, non ho rancore»

L’abbraccio tra i due, nessuna azione legale nei confronti del ragazzo alla guida 
Andrea Busia
L’allarme

«Le coste di Cagliari e Oristano potrebbero scomparire entro il 2100»

Lo studio della Società geografica italiana: litorali sommersi dall’innalzamento dei mari  
in parlamento

Ddl Concorrenza oggi in Senato

Testo presentato senza modifiche, il Governo prevede il voto di fiducia  