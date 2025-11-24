Tanca Regia, dominio dei Correddu  

Dominio dei fratelli Correddu nella prima edizione del "Tanca Regia Autumn Tour" di salto ostacoli. Organizzato ad Abbasanta dall'agenzia regionale ASVI, questo campionato riservato al cavallo sardo ha richiamato più di 200 binomi da tutta l’Isola, ai quali si sono aggiunti Lorenzo e Francesco che, partiti da Villanova Monteleone, stanno mietendo successi in Italia e non solo. Vittoria di Lorenzo in sella ad Ultos nel Gran Premio C145 a due manches, davanti ad Andrea Guspini con Clizia de sa Pittada, alla prima esperienza su questi ostacoli. Terzo Francesco Correddu su Verner, lo stesso cavaliere si è aggiudicato anche la C135 a tempo con Venus di Val di Tara. Antonio Meloni su Cesarus ha vinto la C135 mista davanti ai fratelli Correddu. Marco Pau con Beatrice ha vinto la C135 a difficoltà progressive, precedendo Murruzzu: secondo con Blandina e terzo con Zuutang. Fra i cavalli sardi tra i “7 anni e oltre” ha vinto Ultos, davanti a Verner ed a Venus, tutti montati dai Correddu, tra i “6 anni" i primi quattro posti con Deboi, Danubios, Dadina e Diana Lady. Cinque cavalli del 2020 al primo posto: Enthu de Bois (Andrea Guspini), Eldorado Blue (Marco Arca), Edith Girl (Andrea Deledda), Elsa Baia (Lorenzo Correddu) ed Etoile Gris (A.Guspini). Infine tra i cavalli di 4 anni i vincitori sono Frida Flay (L. Correddu), Furiosa (L. Riccardi), Fort Worth (P. Pala), Formosa (G. Garcia), Flamingo (S. Cossu), Fiad'Ora (F. Iriu), Furbetta (M.K. Ponga), Frecciarossa (G. Carboni), Falco Nero (S. Cossu), Farito (S. Mameli).

