Tanca Manna set per bimbi 

Una manifestazione giunta alla settima edizione, desiderosa di ravvivare Nuoro e i suoi luoghi-simbolo, strizzando l’occhio ai più giovani. Patapum ritorna, dal 5 al 10 settembre, e approda nel parco di Tanca Manna, in quell’angolo di città intriso di storia e suggestioni. «L’intento è quello di trasmette un festival “glocal” - dice l’ideatrice e direttrice artistica, Monica Corimbi - da un lato con una forte vocazione e attenzione al territorio, dall’altro con la marcata attenzione per la contemporaneità e i nuovi linguaggi espressivi soprattutto nel teatro».

Il progetto

Organizzato da Bocheteatro e sostenuto da Comune e Fondazione di Sardegna, “Patapum - festival per bambini creativi nella città di Nuoro” quest’anno rinnova la collaborazione con il Mamatita festival di Alghero. L’evento intende promuovere la creatività, soprattutto quella giovanile, in tutte le sue forme espressive; poi, diffondere attività culturali e creare sinergia tra associazioni, cittadinanza, amministrazione e artisti che operano sul territorio. «Ci auguriamo che il Patapum festival possa uscire dall’alveo ristretto della semplice attività spettacolare “di servizio”, per divenire luogo di produzione con un’apertura internazionale», precisa Monica Corimbi. Poi aggiunge: «Le presenze degli anni scorsi ci danno ragione: circa 10 mila nei 5 giorni della passata edizione, che quest’anno puntiamo a superare. Questo progetto è la concretizzazione di un lavoro faticoso, portato avanti con passione da oltre 20 anni. Patapum nasce dal desiderio di far crescere una comunità pensante che si ritrovi dentro lo scambio, la creazione, la ricerca di storie orali e scritte, di tradizioni culturali diverse, di arte partecipata. Punta a promuovere l’incontro tra persone. Con il “teatro popolare” vogliamo raggiungere i luoghi spesso dimenticati della città».

I protagonisti

Il programma si annuncia ricco e dettagliato. Come di consueto, l’apertura del festival animerà il capoluogo con la tradizionale festa-parata, con la Royal Circus Orchestra. Per la prima volta, poi, arriva a Nuoro il “Teatro nelle foglie” con la magia sotto il tendone. La compagnia presenterà tre dei suoi spettacoli. Sette artisti per innovativi appuntamenti di circo contemporaneo: Kairos (6 e 7 settembre alle 21), La dolce follia (8 settembre alle 21) e Insomnia (9 e 10 settembre alle 21). Ad aprire le danze, tuttavia, il 5 settembre alle 21 sarà “Woow!” (Teatro C’art - Cie Bruboc): uno spettacolo comico surreale, non verbale e clownesco, che sbarca per la prima volta in Sardegna. Una coppia di clown, a bordo di un bizzarro veicolo in rame e metallo, con ruote, motore e impianto audio, attraverserà l’arena del tendone, montato per l’occasione a Tanca Manna. Inoltre, per la città ci sarà un’anteprima: la presenza de L’Alberò del Macramè. Clave, palline, cerchi, motocicli e tanto altro per sperimentare le proprie abilità e imparare a stare in equilibrio, divertendosi, con una vera e propria “scuola di circo” aperta a tutti.

