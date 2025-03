Tanca Manna, lavori nel parco 

È un incanto in piena regola, dalla storia sconfinata. Un parco archeologico all’interno della città, con vista sui monti Ortobene e Corrasi. A Tanca Manna qualcosa si muove, dopo anni di abbandono e promesse non mantenute. Un annuncio sul sito internet del Comune di Nuoro fa ben sperare. «Appalto aggiudicato», si legge, per un «intervento di valorizzazione e rivalutazione del parco urbano in regione Tanca Manna e delle sue connessioni con il quartiere del Nuraghe». Insomma, a breve gli operai della ditta Dessena di Orosei arriveranno in quest’angolo che entro l’estate punta a cambiare volto, con circa 473 mila euro. E anche grazie alla gestione dell’area archeologica affidata al nuorese Demis Murgia.

L’annuncio

Il bando di gara ha fatto capolino a ridosso del Natale. Tutto riconducibile al “Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluoghi di provincia”. Così, dal Comune hanno deciso di portare avanti un obiettivo condiviso, caro sia al commissario Giovanni Pirisi sia alle precedenti amministrazioni. Ovvero, rilanciare un angolo della città da tempo dimenticato, con il suo sito archeologico di incredibile bellezza e fascino a ridosso dell’abitato. Importo dei lavori a base d’asta 616 mila euro. Ora la notizia che cambia tutto e riaccende la speranza. L’impresa Dessena Costruzioni di Orosei a breve inizierà i lavori nella zona del Nuraghe, dopo essersi aggiudicata la gara con un’offerta caratterizzata da un ribasso di quasi il 24 per cento.

L’appalto

Tempi tecnici permettendo, tra circa un mese gli operai faranno la loro comparsa nel quartiere. «Previsti interventi e opere di ingegneria naturalistica, finalizzate alla sistemazione e messa in sicurezza dell’area - si legge nel bando -. Lavori di manutenzione, uniti alla rimozione degli elementi di degrado; realizzazione di un nuovo e adeguato percorso pedonale, compresa l’installazione di apparecchi d’illuminazione a terra e un impianto d’irrigazione automatizzato”. Insomma, si punta non solo alla valorizzazione di Tanca Manca ma pure alla sicurezza. «Ci preme rendere fruibile quest’area e restituirla ai cittadini», dice Pirisi. Da giugno decollerà la gestione del sito con bookshop, percorsi e visori in 3D.

RIPRODUZIONE RISERVATA