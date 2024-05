Tanca Manna diventa aula scolastica 

Si intitola “Guardiani del tempo” il progetto decollato nei giorni scorsi a Nuoro che coinvolge le scuole. L’intervento è finanziato dalla Regione e coinvolge il Comune, il Ceas Nuoro, gestito dalla cooperativa Alternatura, e lo staff del sito archeologico di Tanca Manna. In programma ci sono tante iniziative come l’orto didattico nuragico con l’impiego di cereali e piante su tre terrazze all’interno dell’area di Tanca Manna.

Gli insegnanti

Il progetto si articola in cinque azioni principali. L’Educational insegnanti ha proposto momenti formativi per 46 docenti appartenenti ai quattro istituti comprensivi cittadini che potuto condividere i tratti salienti del programma e la metodologia didattica. Si è intrapreso un percorso per strutturare una “comunità educante” che lega pubblico e privato. Un sistema promosso anche dall’assessora all’Ambiente Valeria Romagna che dice: «Abbiamo sostenuto il progetto perché crediamo che mettere in rete realtà importanti e serie del nostro Comune sia una chiave vincente per lo sviluppo culturale, ambientale ed economico di Nuoro».

Campi scuola

Tra le azioni in corso ci sono i campi scuola (30 in tutto) rivolte alle classi quarte, quinte e prima media. Qui gli studenti - oltre 500 - si impegnano a ricostruire la storia dell’uomo in Sardegna e in particolare durante l’età nuragica, facendo attenzione all’utilizzo dei materiali, senza sprechi. Le attività sono condotte dagli educatori e interpreti ambientali del Ceas Nuoro e dagli archeologi e paleontologi del sito di Tanca Manna. «Innovare e rilanciare le proposte dei siti naturali, archeologici e culturali è una sfida importante che dobbiamo cogliere e affrontare insieme - dice il direttore Ceas, Gianluca Cacciotto -. Oggi sono tante le scuole di altre province che stanno prenotando il programma e visiteranno la nostra città, i musei e i luoghi di interesse secondo una proposta coinvolgente e innovativa». Le prossime tre azioni saranno la realizzazione dell’orto didattico nuragico, workshop di arricchimento e interpretazione ambientale e un evento che consiste nell’apertura del sito al pubblico ospitando per due giornate animazione, spettacoli, laboratori e visite guidate. «La soddisfazione dei partecipanti ci ripaga degli sforzi fatti in questi anni», sottolinea l’archeologo Demis Murgia.

