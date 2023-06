Tanca Manna, balla l’immobilismo 

Le movenze sinuose delle ballerine guidate dal coreografo Virgilio Sieni sono ancora impresse negli occhi e nella mente di tanti nuoresi. Lo scorso 26 maggio hanno conquistato il nuraghe di Tanca Manna, su idea del museo Man. Hanno riacceso i riflettori su un simbolo della città che da troppo tempo attende risposte. Tre anni fa l’archeologo e gestore del sito, Demis Murgia, parlava così: «A fine maggio (2020, ndr ) ci sarà l’inaugurazione. Metteremo le strutture di accoglienza, come bar, bookshop e biglietteria». Oggi la realtà è differente: sventola immobilismo. «A parte il Covid, è la burocrazia ad aver bloccato tutto - spiega Murgia -. Il progetto è pronto. La prossima settimana, comunque, inizieremo il restauro e gli scavi. Per l’apertura dell’area archeologica bisognerà attendere almeno la primavera 2024».

Attesa infinita

Nel 2020 l’area archeologica di Tanca Manna avrebbe dovuto cambiare volto e avviare l’invocata svolta turistica, oltretutto nel cuore della città di Nuoro. Tutto possibile grazie a un progetto caldeggiato con enfasi dall’allora assessora al Turismo, Rachele Piras. Sì, la piazza Tanca Manna avrebbe dovuto mutare il suo copione stantio e virare su una riqualificazione totale, imperniata su una storia millenaria da diffondere con idee vincenti. «Ripeto, in questi ultimi tre anni la burocrazia ha bloccato tutto - racconta Demis Murgia -. Adesso, però, qualcosa si muove. Entro l’estate faremo l’impianto fognario, indispensabile per poter posizionare le strutture previste, che sono già pronte ma “parcheggiate” da tre anni. Purtroppo, invece, è definitivamente saltato l’accordo con Forestas. In base al progetto iniziale, l’agenzia regionale avrebbe dovuto ricostruire fedelmente le capanne, per dare vita a quella parte che rappresenta l’archeologia sperimentale. Il motivo? Pare che Forestas non abbia le maestranze per costruire le capanne. Su questo aspetto dovremo cercare un nuovo finanziamento per poterle realizzare noi».

L’investitura

«Ho scelto il nuraghe di Tanca Manna perché è un luogo che ci rammenta tutti i nostri elementi sorgivi, i nostri elementi primari - ha detto pochi giorni fa il coreografo di fama internazionale, il toscano Virgilio Sieni -. Ritengo che la creazione di opere e di performance specifiche per luoghi come questo sia la soluzione migliore per viverli a pieno». Concetti chiari, avallati dall’amministrazione comunale. Ad assistere allo spettacolo Le Bagnanti, infatti, in prima fila c’erano pure il sindaco Andrea Soddu e il neo assessore alla Cultura, Salvatore Picconi. Quest’ultimo puntualizza: «Stiamo pensando di organizzare altre iniziative culturali nel nuraghe di Tanca Manna. È un luogo magico, perfetto per il teatro e pensiamo pure per la musica lirica. Sì, può ospitare eventi di grande livello».