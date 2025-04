Tananai, nuova lite in Consiglio 

Terzo round, in Consiglio comunale di Assemini, tra il sindaco Mario Puddu e Diego Corrias (M5S) su “Aspettando Capodanno”, il concerto di Tananai a fine 2024.

Riassunto delle puntate precedenti. Per Corrias sono state spese folli: «Puddu ha intaccato il fondo di riserva per il maxi concertone del 29 dicembre, l’evento più costoso nella storia del Comune di Assemini: 295 mila euro di cui ben 207 mila dalle casse comunali. La replica di Puddu: «Tutto regolare».

Secondo round in Consiglio venti giorni fa con l’interrogazione di Corrias a nome anche del Pd: «Come mai questa spesa che ha indotto l’amministrazione ad affidare i servizi in via diretta, per il secondo anno consecutivo, allo stesso operatore economico?». E Corrias, rivolgendosi al presidente del Consiglio, ha chiesto che la rendicontazione del concerto venisse inviata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Puddu non l’aveva presa bene: «Corrias prima chiede un confronto poi l’intervento della Corte dei Conti: chi è il vero Corrias?».

Replica

Martedì il sindaco, con toni più pacati, è ritornato sull’argomento dando risposta alla interrogazione: «Con deliberazione della Giunta comunale del 6 novembre 2024 la responsabile del Servizio turismo era stata incaricata di provvedere all’organizzazione di un grande evento e di presentare domanda di contributo alla Regione entro l’11 novembre». L’artista da individuare, ha detto Puddu, «doveva rispondere ad alcuni requisiti quali la caratura nazionale o internazionale».

Il principale motivo per cui «i costi sono stati più elevati del previsto va ricondotto al fatto che era intercorso un brevissimo periodo tra la deliberazione della Giunta e la scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, tempo insufficiente per la valutazione esatta dei costi complessivi di un evento di tale portata a cui hanno partecipato almeno 10mila persone».

Fornite le motivazioni anche sull’affidamento al medesimo operatore economico dell’anno precedente: «“Oltre consulting” era l’unica ditta che in quelle date poteva garantire la presenza di Tananai. La rappresentazione artistica va considerata come unica e insostituibile e, pertanto, la concorrenza è assente per motivi tecnici».

Il dibattito

«Il sindaco - ha replicato Corrias dichiarandosi insoddisfatto - ha cercato di ridurre il tutto a procedure d’ufficio. La realtà è che la Giunta Puddu ha speso in maniera irresponsabile pensando alla ricaduta di immagine più che ad Assemini. Il concerto in proporzione è costato più di tutti gli altri comuni e ha avuto ricadute risibili. Un concerto storico secondo il sindaco? Sì, lo spettacolo più costoso della storia di Assemini con il peggior rapporto costi-benefici. Noi avevamo offerto aiuto un mese prima per organizzare le attività produttive. La Giunta, come sempre, ci aveva ignorato».

