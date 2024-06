Tanak, tris al fotofinish 

Alghero. Al termine di un duello che si è protratto dal primo all’ultimo dei 266 chilometri cronometrati del 21º Rally Italia Sardegna, l’equipaggio estone di Hyundai Motorsport formato da Ott Tänak e Martin Jarveoja si è aggiudicato il 21º Rally Italia Sardegna avendo la meglio, per soli 0”2, su Sebastien Ogier e Vincent Landais (Toyota Gazoo Racing). I francesi sabato sera avevano un vantaggio di 17”1: ieri lo hanno visto sgretolarsi nei 39 km dei doppi passaggi sulle speciali Cala Flumini e Argentiera, e alla fine hanno perso il primato nella 16ª e ultima prova, in cui sono stati condizionati da una foratura. A completare il podio del 6º round del Campionato del Mondo Wrc, con un distacco di 2’25”8, Dani Sordo e Candido Carrera. Gli spagnoli, costanti e concreti sulla lunga distanza, potrebbero essere definiti “i primi degli umani”, alle spalle dei giganti Tänak (un mondiale in bacheca) e Ogier (8). Per l’estone è il 3º successo al Ris, dopo quello del 2022 e del 2017, il primo dell’anno.

L’attuale leader del mondiale, il belga della Hyundai Neuville, ha recuperato terreno aggiudicandosi Power Stage e Super Sunday dopo l’uscita di strada che sabato gli era costata il ritiro dopo aver vinto la Tempio 2 e la Castelsardo 2. Sei le speciali vinte da Ogier, quattro da Tänak e una, l’ultima del sabato, da Evans. Nel Wrc2 mattatori Pajari-Malkonen, nello Junior Diego Dominguez e Rogello Penate. A motori spenti, il saluto alla leggenda Michele Mouton, Fia Safety Delegate che lascerà il Wrc a fine anno.

I sardi

Al traguardo della manifestazione organizzata dall’Aci col supporto della Regione - che in questi giorni è stata rappresentata dalla presidente Todde e dagli assessori Cuccureddu e Meloni, 5 equipaggi sardi. I migliori Dettori-Pisano, seguiti da Mura-Demontis (36º)

Liceri-Mendola (50º), Mara-Tendas (53º), Pusceddu-V. Cottu (67º).

Classifica finale RIS 2024 : 1. Tanak-Jaervoja (Hyundai i20 N Rally1) in 3h06’05”6; 2. Ogier-Landais (Toyota GR Yaris rally1) a 00”2; 3. Sordo-Carrera (Hyundai i20 N) a 2’25”8; 4. Evans.Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a 2’437”8; 5. Munster-Louka (Ford Puma) a 6’42”9; 6. Pajari-Mälkönen (Toyota GR Yaris rally2) a 7’13”14; 7. Rossels-Dunand (Citroen C3) a 7’45”7; 8. Solans-Sanjuan (Toyota GR Yaris) a 7’52”7; 14. Daprà-Guglielmetti (Skoda Fabia Evo) a 15’03”4; 17. Dettori-Pisano (Skoda Fabia Evo) a 25’16”9; 36. Mura-Demontis (Skoda Fabia Evo) a 42’12”3; 39. Pozzo-P. Cottu (Skoda Fabia Evo) a 45’30”1; 50. Liceri-Mendola (Ford Fiesta Rally3) a 1.06’38”6; 53. Mara-Tendas (Peugeot 208 Rally4); Pusceddu-V.Cottu (Peugeot 208 Rally4) a 2.35’33.

Classifica WRC : 1. Neuville punti 122; 2. Tanak e Evans 104; 4 Ogier, 92; 5. Formaux, 74.

