Tana dell’orsetto, al via il servizio per i più piccoli 

A Guspini riprende il servizio ludico-educativo “La Tana dell’orsetto”, rivolto ai bambini guspinesi di età compresa tra 18 e 36 mesi, con nuove caratteristiche rispetto al passato: il servizio si svolgerà nei locali della scuola dell'infanzia Colle Zeppara in via Marabini. «Gli spazi più ampi consentiranno l'accoglienza di 24 bambini, rispetto ai precedenti 20», rimarca l’assessore alle Politiche sociali, Alberto Lisci: «L’utilizzo congiunto di questi ambienti per lo “spazio gioco” favorirà la continuità educativa tra il servizio e la scuola dell'infanzia».

Gli obiettivi della Tana dell’orsetto includono l’ampliamento dell’offerta educativa per bambini e genitori, la creazione di un servizio di conciliazione tra vita familiare e lavorativa e la garanzia del diritto all’educazione di tutti i bambini: si mira a potenziare e migliorare i servizi per l'infanzia e le famiglie, offrendo opportunità educative in base alle diverse esigenze familiari, sociali e culturali. La Tana dell’orsetto si impegna a sostenere i genitori nei rapporti parentali, promuovendo l'integrazione sociale e migliorando le competenze individuali e la consapevolezza della cultura dell'infanzia. «Tra amministrazione comunale e direzione didattica statale – aggiunge Lisci – è stato stipulato un protocollo d'intesa per condividere le modalità operative e ampliare l'offerta educativa».

È possibile inviare le domande di ammissione attraverso la piattaforma Vurp nel sito internet comunale: saranno considerate prioritariamente le prime 24 pervenute entro domani, con possibilità di ulteriori accettazioni in base alle risorse disponibili.

RIPRODUZIONE RISERVATA