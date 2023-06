Tamponi Covid a prezzo doppio e mai usati 

La gara d’appalto d’urgenza sovraregionale, durante l’epidemia da Covid-19, per la fornitura di tamponi rapidi aveva prodotto una graduatoria delle società partecipanti in base al minor prezzo. Ma l’Ats Sardegna aveva seguito un’altra strada: due dirigenti, ora accusati dalla Guardia di Finanza di danno erariale, avevano acquistato un milione e 300 mila test cromatografici a lettura ottica da una società con sede nel nord Italia, giunta quinta nella gara d’appalto, che aveva garantito la consegna in tempi molto brevi. Una partita da tre milioni e mezzo di euro su cui hanno svolto gli accertamenti i finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria terminati con la segnalazione alla Corte dei Conti dei due dirigenti dell’azienda sanitaria. Il prezzo pagato è stato il doppio rispetto all’offerta della società prima classificata e il quantitativo acquistato sovradimensionato rispetto alle reali necessità: ne sono stati utilizzati solo 338mila e i restanti 753mila risultano giacenti e non più utilizzabili perché scaduti.

L’indagine

Le verifiche dei finanzieri, coordinati dal comandante Massimo D’Angelosante, sono iniziate in pieno periodo Covid, sotto la direzione della Procura Regionale della Corte dei Conti. L’enorme giro di denaro pubblico impiegato per contrastare l’epidemia non è passato inosservato e il suo utilizzo – seppur durante una drammatica emergenza sanitaria – ha destato dei dubbi. La Guardia di Finanza ha così analizzato e controllato tutta la documentazione riguardante l’acquisto di tamponi antigenici rapidi deciso dall’Ats nella seconda ondata per portare avanti la campagna di screening “Sardi e Sicuri”: obiettivo della Regione limitare quanto più possibile i contagi e la diffusione del virus.

La decisione

L’azienda sanitaria regionale aveva acquistato complessivamente 2.201.200tamponi rapidi: «Di questi», fanno sapere dagli uffici della Guardia di Finanza, «1.306.000 del tipo cromatografici a lettura ottica sono stati comprati da una società del nord Italia, che aveva offerto gli approvvigionamenti richiesti nel più breve periodo, sebbene si fosse classificata alquanto posto nella gara d’appalto d’urgenza sovraregionale portata avanti dalla società di committenza della Regione Piemonte a cui aveva aderito anche la Regione Sardegna». Gli investigatori hanno evidenziato che l’affidamento «era avvenuto prima dell’ufficializzazione dell’iniziativa sanitaria e senza una pianificazione per l’esecuzione del testing di massa».

Le accuse

Così, secondo la tesi delle Fiamme Gialle, ci sarebbe stato «un maggior esborso di risorse finanziarie perché l’Azienda sanitaria regionale per l’acquisto dei 1.306.000 tamponi era stato pari a 2,45 euro contro l’offerta da 1,29 euro della prima classificata». E n e sono stati utilizzati solo 338mila: gli altri 753mila sono scaduti, dunque da buttare. Da qui la segnalazione alla Corte dei Conti dei due dirigenti dell’Ats responsabili dell’ordine: per i finanzieri ci sarebbe «un possibile non corretto utilizzo di denaro pubblico, non aderente ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, cui si dovrebbe sempre ispirare l’azione amministrativa».

