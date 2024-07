Tamponamento, traffico in tilt al Poetto 

Un banale tamponamento tra tre auto al semaforo pedonale all’altezza di S’Arena ha causato lunghe code fin da Margine Rosso in direzione Cagliari. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale per stabilire la dinamica e le responsabilità e per eseguire i rilievi. Il traffico, non solo dei lavoratori diretti a Cagliari ma anche delle tante persone che si spostavano in spiaggia, ha subito pesanti rallentamenti fino a quando le auto non sono state rimosse da mezzo alla strada.

