Un tamponamento tra due furgoni ha rischiato di finire in tragedia. Uno dei due mezzi si è ribaltato lateralmente, occupando entrambe le corsie della carreggiata. L’incidente è successo alle 13.40 di ieri al chilometro 44 della statale 131 Dcn, in direzione Abbasanta, poco prima del bivio per Macomer. I due conducenti, uno di Abbasanta e uno di nazionalità marocchina, sono stati trasportati all’ospedale San Francesco di Nuoro dalle ambulanze del 118 di Nuoro e Oliena. Anche una terza persona, che viaggiava a bordo di uno dei due mezzi coinvolti, è stata accompagnata in Pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Tutti i feriti hanno riportato sospette fratture e contusioni diffuse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro, che hanno dovuto rimuovere i mezzi dalla strada, i carabinieri di Gavoi e Olzai e la polizia di Nuoro per i rilievi di legge.

