Tamponamento tra auto sulla 131 Dcn, due feriti 

Due persone ferite e traffico bloccato a lungo sulla Olbia-Nuoro, poco lontano dalla frazione di Li Cuppuneddi (San Teodoro). Per cause ancora da accertare una Fiat Punto è stata tamponata con violenza e si è schiantata contro un guardrail. Sono stati alcuni automobilisti che viaggiavano sulla 131 Dcn a dare l’allarme e sul posto sono arrivati subito un pattuglia della Polizia e il personale del 118. È stato richiesto anche l’intervento di una squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Siniscola.

La Panda, dopo il violento impatto si è accartocciata. ll personale dei Vigili del fuoco è rimasto impegnato a lungo sulla Statale per liberare dalla presa delle lamiere la persona che era alla guida dell’utilitaria. È stato necessario l’utilizzo delle cesoie, quando l’automobilista è uscito dall’abitacolo è stato affidato ai medici del 118. Viste le condizioni si è proceduto al trasferimento in elicottero nel Pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia. Le condizioni della vittima dell’incidente sono gravi ma l’uomo non è in pericolo di vita. Anche un’altra persona che era a bordo dell’auto è stata trasferita nell’ospedale di Olbia in ambulanza. La Polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente per l’individuazione di eventuali responsabilità. I disagi per il traffico ieri sono stati notevoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA