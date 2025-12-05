VaiOnline
Nureci.
06 dicembre 2025 alle 00:22

Tamponamento tra auto, muore un 80enne 

La minicar dell'anziano travolta da una Fiat Punto nella strada Statale 422 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una scia di sangue lungo tutte le strade della provincia oristanese: in poco più di un mese e mezzo quattro croci, l’ultima ieri sera. A predere la vita l’ottantenne Antonio Dessì (noto Nino).

Lo scontro

Ieri alle 17.30, lungo la Statale 442 che collega Nureci a Uras, l’anziano era alla guida della sua minicar elettrica, nel sedile affianco una compaesana di 75 anni. Erano diretti verso il paese della Marmillla quando la batteria della piccola auto si è spenta. Dessì è riuscito solo ad accostare il mezzo, che senza corrente non poteva segnalare la sua presenza alle altre auto, al bordo della strada. Dopo pochi minuti la minicar è stata travolta da una Fiat Punto: un impatto violentissimo che ha scaraventato fuori dalla piccola auto Dessì e la sua amica.

I soccorsi

A dare l’allarme il conducente della Punto, rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente carabinieri, i vigili del fuoco dal comando di Oristano e le ambulanze del 118. I medici hanno tentato, purtroppo inutilmente, di salvare la vita all’ottantenne, mentre un’altra ambulanza ha portato la 75enne all’ospedale di Oristano; le sue condizioni non sarebbero gravi.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la strada e i carabinieri hanno effettuato i primi rilievi con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica del terribile schianto.

I precedenti

Solo 15 giorni fa un’incidente sulla Provinciale 11, all’ingresso di Narbolia, è costato la vita al 45enne Albino Flore di Seneghe. Il 17 novembre invece, sulla Provinciale 292, venne travolta da un’auto la 36enne Silvia Obino, mentre in sella alla sua bici tornava da Nurachi alla sua abitazione a Riola. Il 20 ottobre la vittima di un altro incidente, alle porte di Nughedu Santa Vittoria, è stato il 20enne Nicola Atzori mentre tornava a casa insieme ad altri amici. ( m. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

Maggioranza, si tratta sulla Sanità  Rimpasto vicino ma non c’è una data

Todde e Bartolazzi sorridenti dopo un incontro in viale Trento C’è anche il nodo Agricoltura. Sullo sfondo le tensioni su Egas 
Roberto Murgia
La visita

Zangrillo alle imprese: «Lottiamo con voi contro la burocrazia»

Il ministro a Cagliari ospite di Confapi: abbiamo semplificato 400 procedure 
Alessandra Carta
Mentre i social incoronano il cantautore, la sorella Morena ringrazia il giudice superstar

«Achille Lauro un punto di riferimento per mio fratello»

Cronaca

Assessore nel mirino Siniscola nell’incubo dei raid incendiari

Fuoco all’ufficio di Antonello Fadda Attentatori ripresi dalle telecamere 
Fabrizio Ungredda
Vittime della strada

«La vita è una e non c’è il replay»

Smartphone, velocità e alcol alla guida uccidono: nel 2025 novanta morti 
Emanuele Floris
La polemica

I filtri non bastano: dai call center chiamate senza sosta

Le associazioni dei consumatori: «Dall’Agcom contromisure inutili» 
». Sara Marci
Giustizia

Separazione delle carriere, si infiamma lo scontro  tra avvocati e magistrati

L’Ordine forense: offese inaccettabili dal presidente del Tribunale di Cagliari  
Francesco Pinna
Lo scontro

«L’opposizione scelga il leader, poi il confronto»

Stoccata di Meloni al Campo largo dopo il faccia a faccia chiesto da Schlein 