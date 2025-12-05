Tamponamento tra auto, muore un 80enne 

Una scia di sangue lungo tutte le strade della provincia oristanese: in poco più di un mese e mezzo quattro croci, l’ultima ieri sera. A predere la vita l’ottantenne Antonio Dessì (noto Nino).

Lo scontro

Ieri alle 17.30, lungo la Statale 442 che collega Nureci a Uras, l’anziano era alla guida della sua minicar elettrica, nel sedile affianco una compaesana di 75 anni. Erano diretti verso il paese della Marmillla quando la batteria della piccola auto si è spenta. Dessì è riuscito solo ad accostare il mezzo, che senza corrente non poteva segnalare la sua presenza alle altre auto, al bordo della strada. Dopo pochi minuti la minicar è stata travolta da una Fiat Punto: un impatto violentissimo che ha scaraventato fuori dalla piccola auto Dessì e la sua amica.

I soccorsi

A dare l’allarme il conducente della Punto, rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente carabinieri, i vigili del fuoco dal comando di Oristano e le ambulanze del 118. I medici hanno tentato, purtroppo inutilmente, di salvare la vita all’ottantenne, mentre un’altra ambulanza ha portato la 75enne all’ospedale di Oristano; le sue condizioni non sarebbero gravi.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la strada e i carabinieri hanno effettuato i primi rilievi con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica del terribile schianto.

I precedenti

Solo 15 giorni fa un’incidente sulla Provinciale 11, all’ingresso di Narbolia, è costato la vita al 45enne Albino Flore di Seneghe. Il 17 novembre invece, sulla Provinciale 292, venne travolta da un’auto la 36enne Silvia Obino, mentre in sella alla sua bici tornava da Nurachi alla sua abitazione a Riola. Il 20 ottobre la vittima di un altro incidente, alle porte di Nughedu Santa Vittoria, è stato il 20enne Nicola Atzori mentre tornava a casa insieme ad altri amici. ( m. m. )

