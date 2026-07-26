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Viale Marconi
27 luglio 2026 alle 01:09

Tamponamento sulle strisce, coinvolte 3 auto 

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Ennesimo incidente ieri in viale Marconi, con il tamponamento di tre auto davanti all’attraversamento pedonale rialzato in prossimità della clinica e mentre un ragazzo attraversava la strada. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale.

Da una prima ricostruzione, il conducente di un’utilitaria si sarebbe fermato davanti alle strisce per fare attraversare il pedone, con il tamponamento della vettura da parte dell’auto che seguiva. A sua volta è stata urtata una terza auto che forse si sarebbe spostata per evitare il pedone. È stato necessario anche l’intervento del servizio sicurezza e ambiente per rimuovere i detriti dalla strada. Per fortuna non ci sono stati feriti, resta però il fatto che attraversare la strada in viale Marconi è un rischio, mentre da anni si attende un intervento di messa in sicurezza. Dopo l’ok del Comune a una variante al progetto presentata dalla Città Metropolitana, ancora non c’è traccia dei cantieri. ( g.da. )

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