Tamponamento sull’Asse mediano: sei auto danneggiate 

Ancora una volta l’Asse mediano si conferma la strada, in città, con il maggior numero di incidenti. Ieri sera il traffico, in direzione Sestu, ha subito forti rallentamenti per un tamponamento: sei le auto coinvolte ma fortunatamente ci sono stati solo feriti lievi. Inevitabili le conseguenze negative per la viabilità: gli agenti della Polizia Locale hanno cercato di ridurre i disagi al minimo oltre ad aver svolto i rilievi per ricostruire l’accaduto e valutare le eventuali responsabilità.

L’incidente è avvenuto poco prima dello svincolo per Pirri. Sei le vetture coinvolte: alcune hanno riportato danni ingenti, altre meno. Ma fino a quando le auto sono rimaste nella corsia dove è avvenuto l’incidente, per consentire agli agenti della Municipale di svolgere gli accertamenti, il traffico ha subito forti rallentamenti. Sono intervenuti anche i soccorritori del 118 ma nessuno ha riportato ferite gravi.

Dunque un altro incidente sull’Asse mediano, strada con tanti, troppi, “sinistri”. Quasi sempre le cause sono l’alta velocità, il mancato rispetto delle norme del codice della strada e la distrazione, in particolare per l’uso del telefono cellulare di chi è alla guida.

RIPRODUZIONE RISERVATA