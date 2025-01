Tamponamento sulla Statale, una ferita e traffico in tilt per ore 

Incidente stradale ieri mattina sulla Statale 387 all’altezza di Soleminis, col coinvolgimento di un grosso camion e di due auto. Un tamponamento a catena con una ferita e con pesantissimi disagi per gli automobilisti diretti soprattutto a Cagliari e nell’hinterland. Disagi e code in entrambi le direzioni di marcia con una degli automobilisti (Miriam Jannarelli, 44 anni di Monserrato) è rimasta ferita ed è stata accompagnato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni per fortuna non destano preoccupazione.

Dopo l’allarme lanciato da automobilisti di passaggio è intervenuta la Polizia locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla per i rilievi di legge. Erano da poco trascorse le otto quando i tre veicoli, per cause ancora in via di accertamento, sono rimasti coinvolti rimanendo danneggiati e bloccando quasi tutta la carreggiata. Un tamponamento che ha coinvolto due vetture e un grosso camion. Proprio il camion viaggiava in direzione Dolianova, quando è stato tamponato dalla prima vettura sulla quale è finita poi la seconda auto.

I soccorsi sono stati immediati con l’arrivo di una ambulanza del 118 dell’associazione Il Samaritano. (r. s.)

