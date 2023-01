Tamponamento sulla Statale, bimba in coma 

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 16,45, al chilometro 16,8 della Statale Iglesiente, in direzione Cagliari. Sulla dinamica i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Iglesias e della stazione di Decimomannu hanno pochi dubbi. Per cause tutte ancora da chiarire e probabilmente anche per l’asfalto reso viscido dalla pioggia battente, il conducente di un furgone Volkswagen Transporter, un uomo di 56 anni di San Sperate, ha tamponato la Opel Corsa bianca con a bordo la mamma e i figlioletti, tutti di origine marocchina, nati a Cagliari e residenti da qualche tempo a Sestu.

Una bambina di otto anni in coma, il fratellino di tre e la mamma quarantaquattrenne feriti gravi ricoverati all’ospedale Brotzu di Cagliari: è il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la Statale 130, in territorio di Decimomannu. La condizioni di salute della bambina sono disperate, i medici del reparto di Rianimazione stanno lottando per cercare di salvarla, la mamma e il fratellino non sarebbero in pericolo di vita.

Lo scontro

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 16,45, al chilometro 16,8 della Statale Iglesiente, in direzione Cagliari. Sulla dinamica i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Iglesias e della stazione di Decimomannu hanno pochi dubbi. Per cause tutte ancora da chiarire e probabilmente anche per l’asfalto reso viscido dalla pioggia battente, il conducente di un furgone Volkswagen Transporter, un uomo di 56 anni di San Sperate, ha tamponato la Opel Corsa bianca con a bordo la mamma e i figlioletti, tutti di origine marocchina, nati a Cagliari e residenti da qualche tempo a Sestu.

I soccorsi

L’impatto è stato violentissimo, stando ai rilievi degli inquirenti e alle tracce della frenate presenti sull’asfalto. Il conducente del furgone si è immediatamente reso conto della gravità dell’accaduto e ha chiamato i soccorsi. Sul posto un’ambulanza medicalizzata del 118 che ha prestato le prime cure ai feriti. Le condizioni di salute della bambina sono apparse fin da subito gravissime, i medici del 118 sono riusciti a rianimarla e farla salire sull’ambulanza, diretta a sirene spiegate verso l’ospedale Brotzu.

La bambina è stata trasferita nel reparto di Rianimazione. I medici sono al lavoro per cercare di capire la gravità delle ferite e dei traumi riportati nell’urto tra il furgone e l’utilitaria guidata dalla donna di origini marocchine.

Probabilmente la famigliola di origine nordafricana, ma da anni residente nella zona di Cagliari (tant’ è che i due bambini dai documenti in possesso agli inquirenti sono nati proprio a Cagliari) stava facendo rientro nell’abitazione di Sestu.

I carabinieri, dopo i rilievi di legge, si sono precipitati all’ospedale Brotzu di Cagliari per accertarsi delle condizioni di salute della bambina di nove anni (in coma e sottoposta ieri notte a un intervento di neurochirurgia), del fratellino di tre anni e ella madre 44enne, trasportati in codice rosso dalle ambulanze del 118. Ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

