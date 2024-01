Tamponamento sulla Sp2 nei pressi di un cantiere aperto 

Avviato il secondo lotto da 1,3 milioni di euro del cantiere di rifacimento dell’asfalto, del manto e della segnaletica stradale in un tratto della strada Provinciale 2 molto vicino all’abitato di Villamassargia. Lavori (dovrebbero durare alcuni mesi) previsti già prima di Natale ma che sono partiti in ritardo e per ora si limitano al restringimento della carreggiata (da 4 a 2 corsie) fino al distributore di carburante della Tamoil. Nella zona del cantiere, ieri intorno alle 16.30, c’è stato subito un piccolo incidente, forse causato proprio dal restringimento della carreggiata: una Tiguan e un Pajero si sono tamponati finendo fuoristrada. Secondo i primi rilievi sarebbero minime le conseguenze per gli occupanti. (s. f.)

