Tamponamento sulla Carlo Felice, un ferito grave 

Un ferito ricoverato all’ospedale Brotzu in prognosi riservata ma fortunatamente, secondo i medici, non in pericolo di vita: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 15,30 lungo la Statale 131, al chilometro 29 in direzione Sud, nel territorio di Nuraminis.

Per cause ancora da accertare, un Daily Iveco condotto da un operaio oristanese di 26 anni, è venuto in contatto con una Renault Clio al volante della quale c’era Daniele Atzei, 63 anni di Gonnoscodina. L’impatto è stato molto violento, immediatamente le condizioni di salute di Daniele Atzei sono apparse serie. Gli automobilisti di passaggio hanno chiamato il 118, i volontari arrivati sul posto hanno chiesto aiuto all’elisoccorso che ha trasportato il 63enne di Gonnoscodina al Brotzu. Adesso Atzei si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente per i rilievi i carabinieri della Compagnia di Sanluri e della stazione di Furtei, mentre la viabilità è stata gestita dai militari della stazione di Villasor che hanno gestito la lunga coda di veicoli. Secondo i primi accertamenti, si sarebbe trattati di un tamponamento: la Renault di Atzei viaggiava a velocità moderata, mentre il Daily è sopraggiunto più velocemente. (i. pil.)

