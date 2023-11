Tamponamento sulla 131, un ferito e disagi al traffico  

Una persona è rimasta ferita nel tamponamento fra due auto sulla 131 verificatosi ieri mattina all’altezza dello svincolo per Sant’Anna. L’incidente è accaduto a metà mattina in un tratto della Carlo Felice in cui sono in corso lavori di rifacimento del manto stradale e non sono mancati i disagi alla circolazione.

Proprio nel punto in cui c’è il restringimento della carreggiata, c’è stato l’impatto molto violento fra una Volkswagen Golf e una Smart. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, la polizia stradale di Laconi e gli operai dell’Anas. Il traffico ha subito rallentamenti, dopo circa un’ora la circolazione è ripresa regolare.

