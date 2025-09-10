VaiOnline
Sestu.
11 settembre 2025 alle 00:29

Tamponamento sulla 131, tre feriti e traffico in tilt per ore 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un tamponamento con tre feriti ha mandato in tilt il traffico complice anche l’abbandonate pioggia, causando lunghissime code e pesanti disagi per gli automobilisti diretti a Cagliari. L’incidente è avvenuto ieri mattina lungo la strada statale 131, nel tratto compreso tra Sestu e Elmas, tratto tra i più trafficati anche da mezzi pesanti e pullman di linea.

Feriti e code

I tre feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo: hanno riportato ferite superficiali e contusioni, ma fortunatamente nessuno è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia stradale, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente. Presenti anche gli operai dell’Anas, che hanno lavorato alla rimozione dei veicoli danneggiati, permettendo la ripresa della normale circolazione solo dopo diverse ore.

L’incidente si è verificato nelle prime ore del mattino e ha coinvolto due auto. Il traffico è andato immediatamente in tilt, con code e attese prolungate. L’allarme è stato dato tempestivamente, con molti automobilisti che hanno contattato il 118 e la Polizia stradale. I feriti sono stati soccorsi e trasferiti negli ospedali cagliaritani.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine dello schianto, ci sarebbe un tamponamento favorito dall’asfalto viscido, avvenuto in un tratto particolarmente congestionato della 131. Sono in corso accertamenti per stabilire eventuali responsabilità.

Altri incidenti

La mattinata è stata particolarmente complicata anche su altri assi viari: lunghe code si sono registrate anche sulla 195 Racc in direzione Cagliari, e sulla statale 554, soprattutto tra il bivio per Selargius e l’innesto con l’Asse Mediano. Il traffico è stato aggravato anche dalla riapertura di molte scuole. Il tutto sotto la pioggia, attesa da mesi soprattutto dagli agricoltori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Mattarella: «Attenti a non andare oltre»

Il presidente della Repubblica rievoca gli errori del 1914 La premier Meloni: «Continuiamo a lavorare per la tregua» 
La crisi

A Decimomannu caccia in volo per le esercitazioni

Nell’aeroporto militare prosegue l’addestramento dei piloti Nato 
Sara Saiu
La crisi

Si infiamma la rabbia dei francesi

Il movimento “Bloquons tous” in piazza contro Macron e il nuovo premier Lecornu 
Regione

Provinciali, esclusa una lista di Forza Italia

Presentata per la Città Metropolitana di Cagliari. Il tribunale: irregolarità nelle firme 
Sanità

Medici di base, la grande fuga: assistenza in tilt

Troppe sedi carenti: «Bisogna alleggerire il carico di lavoro e ridurre la burocrazia opprimente» 
Cristina Cossu
Regionali

Veneto, Salvini morde il freno

Solleva il tema dei candidati al vertice del centrodestra ma gli alleati rinviano 