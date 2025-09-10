Tamponamento sulla 131, tre feriti e traffico in tilt per ore 

Un tamponamento con tre feriti ha mandato in tilt il traffico complice anche l’abbandonate pioggia, causando lunghissime code e pesanti disagi per gli automobilisti diretti a Cagliari. L’incidente è avvenuto ieri mattina lungo la strada statale 131, nel tratto compreso tra Sestu e Elmas, tratto tra i più trafficati anche da mezzi pesanti e pullman di linea.

Feriti e code

I tre feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo: hanno riportato ferite superficiali e contusioni, ma fortunatamente nessuno è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia stradale, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente. Presenti anche gli operai dell’Anas, che hanno lavorato alla rimozione dei veicoli danneggiati, permettendo la ripresa della normale circolazione solo dopo diverse ore.

L’incidente si è verificato nelle prime ore del mattino e ha coinvolto due auto. Il traffico è andato immediatamente in tilt, con code e attese prolungate. L’allarme è stato dato tempestivamente, con molti automobilisti che hanno contattato il 118 e la Polizia stradale. I feriti sono stati soccorsi e trasferiti negli ospedali cagliaritani.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine dello schianto, ci sarebbe un tamponamento favorito dall’asfalto viscido, avvenuto in un tratto particolarmente congestionato della 131. Sono in corso accertamenti per stabilire eventuali responsabilità.

Altri incidenti

La mattinata è stata particolarmente complicata anche su altri assi viari: lunghe code si sono registrate anche sulla 195 Racc in direzione Cagliari, e sulla statale 554, soprattutto tra il bivio per Selargius e l’innesto con l’Asse Mediano. Il traffico è stato aggravato anche dalla riapertura di molte scuole. Il tutto sotto la pioggia, attesa da mesi soprattutto dagli agricoltori.

