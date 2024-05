Tamponamento sulla 131, traffico in tilt 

Un tamponamento ieri mattina ha mandato in tilt il traffico sulla 131 all’altezza dello svincolo per Marrubiu in direzione Cagliari. Nello scontro fra un’auto e un furgone è rimasta lievemente ferita una donna.

L’incidente si è verificato poco dopo le 7 al chilometro 75: una Citroen, per cause che dovranno ancora essere accertate, ha tamponato violentemente un furgone Daily e poi è finita contro lo spartitraffico centrale. L’impatto è stato molto violento, subito sono scattati i soccorsi. La donna al volante dell’utilitaria era sotto choc, dai primi accertamenti sembra non abbia riportato gravi traumi ma per precauzione è stata trasferita al pronto soccorso del San Martino. Illeso il conducente dell’altro mezzo.

Sulla Statale sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Oristano e una pattuglia della polizia stradale: gli agenti hanno bloccato il traffico per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata. Si sono formate lunghe code e non sono mancati i disagi, la Carlo Felice è rimasta bloccata per oltre un’ora.

Il tamponamento di ieri mattina è il secondo in poche ore sulla 131: anche domenica sera c’è stato uno scontro fra auto, senza feriti. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA