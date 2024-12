Tamponamento sulla 131, traffico in tilt e coda chilometrica 

Incidente stradale ieri mattina con due feriti sulla 131 in territorio di Sestu dove si è subito creata una lunga coda con pesanti disagi per gli automobilisti in arrivo a Cagliari. Il traffico è andato in tilt ed è stato deviato su strade secondarie. Due le auto coinvolte in un violento tamponamento: ad avere la peggio le due persone a bordo di una delle auto, che sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Illeso invece ul conducente del secondo mezzo coinvolto nel tamponamento. I rilievi di legge sono stati effettuati da una pattuglia della Polizia stradale di Cagliari. I due feriti non sono per fortuna in gravi condizioni: guariranno con pochi giorni di cure.

L’incidente si è verificato prima delle 10 al chilometro 7 della statale in direzione Cagliari. Il traffico in quel momento era particolarmente intenso: improvviso il tamponamento fra due auto con l’allarme lanciato dagli altri automobilisti. Immediato anche l’arrivo delle ambulanze del 118: i due feriti erano coscienti. Sono stati comunque accompagnati in ospedale per i necessari accertamenti clinici. Sono stai poi gli agenti della Polizia locale di Cagliari a effettuare i rilievi di legge e a dirigere il traffico.

