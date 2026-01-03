Tamponamento sulla 131 dir: traffico in tilt 

Caos e paura per l’ennesimo incidente sulla 131 dir in direzione Cagliari.

Nella serata di ieri, poco dopo le 18, la strada dell’inceneritore è stata per l’ennesima volta teatro di un tamponamento a catena, stavolta all’altezza dell’immissione dalla statale 554, che ha coinvolto tre veicoli. A innescare lo scontro pare sia stata la mancata precedenza da parte del conducente di uno dei veicoli che si stava immettendo sulla 131 dir, ma la circostanza è ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno subito soccorso i feriti, nessuno dei quali per fortuna in gravi condizioni. Nel giro di pochi minuti sono arrivate anche le pattuglie della Polizia Locale e i vigili del fuoco per rimuovere i mezzi incidentati.

Immediatamente il traffico, particolarmente intenso a quell’ora in ingresso alla città, è andato in tilt. A causa dello schianto si sono formate lunghe code, con numerosi automobilisti rimasti bloccati e pesanti ripercussioni sulla viabilità, andata in forte congestione sino alla zona dell’aeroporto di Elmas. La situazione è tornata alla normalità solo dopo più di un’ora, quando la Polizia locale ha terminato i rilievi e i mezzi sono stati rimossi.

