Tamponamento sulla 131 dcn, auto in coda e traffico in tilt 

La trappola, l’ennesima in questi mesi di lavori infiniti sulla strada statale 131 dcn, per centinaia di automobilisti scatta attorno alle 14, quando un’auto per cause ancora da accertare prende il controllo e tampona un altro mezzo. In quel tratto, subito dopo le gallerie di Partosardo, in direzione di Olbia, la strada si restringe da quattro corse a due corsie, una per ogni senso di marcia. Il traffico va in tilt, proprio nell’ora di punta in cui molti pendolari lasciano la città. Si creano lunghe code, una persona è rimasta ferita fortunatamente in maniera leggera. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il traffico è tornato alla normalità dopo un’ora.

