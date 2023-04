Tamponamento paralizza la 131 Dcn 

Puntuale quasi come le rotture dell’acquedotto in città, ieri sulla 131 Dcn nel tratto vicino alle gallerie e i viadotti all’uscita di Nuoro, dove la viabilità è su due corsie, è arrivato un incidente che ha interrotto la circolazione automobilistica per oltre un’ora e mezza.

Il traffico è rimasto bloccato poco prima delle 10 del mattino sulla 131 Dcn all’ingresso di Nuoro a causa di tamponamento fra quattro auto all’altezza del chilometro 52,2 in direzione sud in un tratto dove la quattro corsie a scorrimento veloce è ricca di deviazioni a causa dei cantieri Anas.

Fortunatamente nessuno degli occupanti dei veicoli è rimasto ferito, ma sono stati molti i disagi alla circolazione, con lunghe code che si sono formate sulla strada. Sul posto gli agenti della Polizia stradale di Nuoro e il personale di Anas per ripristinare la viabilità. Solo dopo le 11.30, una volta rimosse tutte e quattro le auto dalla carreggiata, il traffico è ripreso regolarmente. Quello di ieri è l’ennesimo incidente che quasi quotidianamente avviene nel tratto compreso tra il ponte di Marreri e la galleria di Parto Sardo. Dove anche una semplice foratura può diventare un incubo per un automobilista, e un rischio per tutti gli altri con l’assenza di piazzole di sosta e viabilità imposta su due corsie

RIPRODUZIONE RISERVATA