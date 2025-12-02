VaiOnline
Maracalagonis.
03 dicembre 2025 alle 00:32

Tamponamento nella galleria, quattro feriti in ospedale 

Un tamponamento in galleria sulla nuova Orientale sarda. Tanta la paura: tre auto coinvolte, con sette persone a bordo. Si è per un attimo temuto il peggio, quattro persone sono state accompagnate in ospedale in codice rosso per dinamica: fra loro anche un bambino ed una donna incinta. Per fortuna al Pronto soccorso del Brotzu e del Policlinico, le loro condizioni sono subito apparse meno gravi di quanto ipotizzato in origine. Hanno tutti riportato traumi in diverse parti del corpo. Nessuno corre pericolo di vita. In ospedale sono finiti Maurizio Murgia, Sabrina Foddis, Natascia Di Caro col figlio minorenne di Tertenia e Tortolì.

L’incidente si è verificato ieri verso le 10 nella galleria di “Arcu Sa Ruxi”, al chilometro 10 della Statale 125 Var, in territorio di Maracalagonis, all'altezza di Geremeas. Immediato l’allarme con l’arrivo di due ambulanze del 118, dei Vigili del fuoco, degli operai dell’Anas e dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu che hanno effettuato i rilievi di legge.

Nel tamponamento sono rimaste coinvolte una Fiat Punto, una Dacia e una Renault, rimasti gravemente danneggiati. I mezzi sono stati rimossi dai Vigili del fuoco quando i carabinieri hanno ultimato i loro rilievi.

Dopo l’incidente l’Anas ha prima bloccato il traffico, deviando poi il flusso delle auto sulla viabilità provinciale, tra gli svincoli di Geremeas (km 8) e Solanas (km 15). Alle 12,03 la strada è stata riaperta a senso unico e successivamente, verso le 13 su entrambi i sensi di marcia. (r. s.)

