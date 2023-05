Tamponamento, due feriti 

Incidente stradale ieri sera sulla 554 fra Selargius e Monserrato, direzione Quartu. In un tamponamento a catena che ha coinvolto tre auto due persone sono rimaste ferite e accompagnate in ospedale al Policlinico: le loro condizioni non sono gravi. Pesanti i disagi per gli automobilisti con lunghe code che si sono immediatamente formate. Il traffico ha ripreso a scorrere solo dopo la rimozione dei mezzi danneggiati. Sul posto la Polizia locale di Selargius che ha effettuato i rilievi di legge.

