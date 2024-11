Tamponamento con undici feriti 

Undici persone compresa un’intera famiglia con due minori sono rimasti feriti in un tamponamento a catena che si è verificato ieri pomeriggio sulla 131 dcn, vicino a Siniscola. Nello spettacolare incidente che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze per tutti i viaggiatori sono rimaste coinvolte tre auto, un caravan e due moto. La macchina dei soccorsi è stata allertata poco prima delle 17 da un automobilista appena sopraggiunto sul luogo.

I soccorsi

Esattamente al chilometro 75, sulla corsia verso Nuoro, rimasta a lungo chiusa, sono arrivate due ambulanze del 118 di cui una medicalizzata, i vigili del fuoco di Siniscola, la Polstrada e una squadra dell’Anas. Ai soccorritori si è presentato uno scenario spaventoso: tutti i mezzi messi di traverso lungo la carreggiata. Le due moto coinvolte hanno strisciato per decine di metri prima di fermarsi. Per fortuna tutti se la sono cavata con lesioni di lieve entità, anche se alcuni sono stati accompagnati precauzionalmente al Pronto soccorso di Olbia per accertamenti.

Strada bloccata

Per consentire le operazioni di soccorso la corsia in direzione di Nuoro è stata chiusa alla circolazione. In poco tempo a causa dell’intenso traffico di quelle ore si è andata a formare una coda di mezzi che è diventata chilometrica. Solo in tarda serata, una volta liberata la strada dai mezzi coinvolti nell’urto il traffico ha ripreso pian piano a scorrere, prima solo su una corsia e poi regolarmente.

La ricostruzione

A effettuare i rilievi sono stati gli agenti della polizia stradale di Siniscola. Dopo aver regolamentato la circolazione hanno lavorato per fare chiarezza sulle cause che hanno provocato il tamponamento a catena. Secondo una prima ricostruzione pare che ad avere un grande peso sia stato il bagliore del sole che stava per tramontare. L’autista del mezzo che stava davanti a tutti, non riuscendo a vedere oltre il parabrezza, avrebbe rallentato fortemente. Gli altri conducenti trovandosi nella stessa situazione di scarsità visiva non si sono accorti degli ostacoli davanti a loro, provocando così le collisioni catena. Alla fine è andata bene anche ai due motociclisti che, riuscendo ad evitare l’impatto con le altre auto, hanno avuto la freddezza di far scivolare le loro moto.

