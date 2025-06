Tamponamento, code sulla “195” 

Un uomo ricoverato in ospedale con un codice giallo e ora di coda sotto il sole. Sono gli effetti di un tamponamento a catena avvenuto ieri, all’ora di pranzo, al chilometro 6+100 della statale Sulcitana, in direzione di Cagliari. Poco dopo le 13, per cause che la Polizia locale deve ancora chiarire, un’auto è piombata su quella che la precedeva, subito dopo un terzo mezzo ha tamponato il secondo.

Il 118 ha inviato un’ambulanza: dopo i primi soccorsi, l’unico ferito è stato trasportato al pronto soccorso del policlinico “Casula” di Monserrato, con un codice giallo. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Intanto la sezione Infortunistica della Polizia locale ha eseguito i rilievi nel tempo più breve possibile per evitare che si prolungasse il pesante ingorgo che si è formato sulla Statale 195 in direzione di Cagliari, ma i disagi non sono mancati.

