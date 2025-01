Tamponamento causato da due vitelli 

Due vitelli in mezzo alla strada, probabilmente usciti da una delle tante aziende agricole, sono stati la causa di un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, che si è verificato ieri mattina, prima delle 8, nel tratto della statale 131, tra Birori e lo svincolo nord di Macomer, al chilometro 150. Due le auto coinvolte in un tamponamento, che è stato inevitabile. Una delle auto coinvolte, che era in corsia di sorpasso, per evitare l'impatto con uno dei vitelli, ha infatti dovuto frenare di colpo. L'auto che era dietro, che procedeva nella stessa direzione di marcia (anche quella in corsia di sorpasso), non ha potuto evitare l'impatto, andando a tamponare l'auto.

Sul posto una pattuglia degli agenti del commissariato di Macomer, che hanno provveduto a rendere sicuro quel tratto di strada, spingendo i vitelli verso la campagna circostante e dare assistenza agli automobilisti coinvolti nell'incidente. Un impatto non grave, che ha comunque danneggiato i due automezzi. Sul posto sono arrivati anche i mezzi di soccorso, ma non è servito il loro intervento, perché gli occupanti delle due auto se la sono cavata con un grosso spavento. Non è la prima volta che in quel tratto di strada la carreggiata viene invasa da animali vaganti. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA