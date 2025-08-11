Tamponamento, caccia a un’auto pirata 

Ha azzardato un sorpasso, non l’ha completato e dopo lo schianto con la prima macchina della colonna è fuggito. Anziché fermarsi per accertarsi dell’accaduto, l’automobilista pirata ha proseguito per la sua strada, lasciandosi alle spalle due Fiat Punto e due mezzi aziendali. Due persone, Luca Manias, mobiliere di Lanusei, conducente di uno dei furgoni che si è ribaltato, e Pietro Melis, di Loceri, sono finite al Nostra Signora della Mercede. Hanno riportato trauma toracico e trauma addominale. Altre persone coinvolte nella tremenda carambola hanno rifiutato il ricovero. Nessuno tra i feriti è in pericolo di vita, ma i medici dovranno effettuare una serie di accertamenti per tracciare un’esatta diagnosi. Sta di fatto che il pirata è in fuga, sembra su un suv scuro, dopo quel tentativo di sorpasso non riuscito sulla strada provinciale Sa Mardona, nel territorio di Loceri.

Lo scontro

L’incidente risale alle 8 del mattino di ieri. Il traffico, come di consueto a quell’ora sulla strada che dall’Orientale conduce a Lanusei, era abbastanza intenso. All’altezza dell’ex salumificio Gardalis una colonna di mezzi stava transitando in direzione Lanusei. A un certo punto, il conducente di una delle auto incolonnate ha aperto il gas per sorpassare tutti i mezzi che lo precedevano. Quando ha capito che non c’era più spazio per spingersi oltre la prima auto della colonna, forse anche per l’imminente arrivo di un mezzo sulla carreggiata opposta, ha tentato di rientrare nelle propria corsia accodandosi dietro la battistrada. Per evitare l’impatto, l’auto in testa alla colonna ha frenato e la macchina in fase di rientro sulla sua corsia le è piombata sopra. Dopodiché il conducente dell’auto che ha tamponato la battistrada ha tirato dritto facendo perdere le sue tracce. Il resto è stato un tamponamento a catena che ha provocato feriti e paralizzato a lungo la viabilità. Le autgo sono state deviate sulla statale 390 e sulla 125, verso Bari Sardo.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze: Avl di Lanusei, Le Grazie e Croce verde (ripartita per un altro soccorso) di Tortolì e la medicalizzata di Lanusei. I feriti sono stati affidati ai primi due equipaggi, mentre il medico in servizio sull’ambulanza arrivata dall’ospedale ha rassicurato la centrale del 118 di Sassari che ha assegnato un codice giallo all’evento. Le persone ferite sono state trasportate in Pronto soccorso a Lanusei per essere sottoposte agli esami strumentali del caso. Sul posto hanno operato i carabinieri della compagnia e i vigili del fuoco di Lanusei.

RIPRODUZIONE RISERVATA