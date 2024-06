Tamponamento a catena, 6 feriti sulla strada della morte 

Sei i feriti e quattro i mezzi coinvolti, tra cui un pullmino con tre disabili a bordo: è il bilancio dell'incidente stradale verificatosi nella mattinata di ieri sulla statale 129, vicino a Birori. Le auto sono state coinvolte in un tamponamento a catena, verificatosi a causa di un mezzo che ha svoltato a sinistra, per entrare a Birori, in un momento in cui il traffico era intenso. Sei feriti, in particolare i tre disabili, gran parte di Silanus, a bordo del pullmino della cooperativa "Progetto H" di Macomer, che stavano recandosi nel centro di Macomer per svolgere attività lavorative. Le altre auto coinvolte sono una Dacia, condotta da un giovane di origini marocchine, anche lui rimasto ferito, una Wolkswagen con un ferito e un Land Rover, il cui conducente è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macomer, tre ambulanze con quella del 118, con i carabinieri del posto che hanno regolato il traffico per evitare ingorghi. I vigili del fuoco hanno liberato i feriti dalle lamiere contorte. Tuttiono stati trasportati all'ospedale san Francesco di Nuoro. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

La situazione è tornata alla normalità nel giro di un'ora. I militari dovranno stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Si tratta dell'ennesimo scontro che si verifica in quel tratto pericoloso della statale 129.

