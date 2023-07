Tamponamenti, traffico nel caos 

Nell’asse mediano basta un tamponamento perché il traffico vada in tilt. Succede più o meno ogni giorno e la giornata di ieri non ha fatto eccezione: intorno alle 13,30 – ora di punta – due incidenti in contemporanea, a distanza di poche decine di metri, hanno generato il caos nella carreggiata in direzione Poetto.

Inevitabili le file e le lunghe attese in un orario in cui la coda che si forma in prossimità dello svincolo sull’asse mediano è sempre molto lunga.

Il disagio è durato per circa un’ora, il tempo di consentire l’intervento della polizia locale per stabilire le colpe – anche se in caso di tamponamento sono abbastanza chiare – o agli automobilisti di compilare la constatazione amichevole di sinistro.

