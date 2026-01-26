VaiOnline
Viabilità.
27 gennaio 2026 alle 00:30

Tamponamenti e cantieri: traffico paralizzato in città 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due tamponamenti sull’Asse mediano, il primo di mattina presto e il secondo in serata, un altro sulla statale 131 “dir” poco dopo l’alba, altri incidenti per fortuna senza gravi conseguenze e i soliti cantieri: anche ieri è stata una giornata molto difficile sul fronte della viabilità per gli automobilisti che hanno dovuto affrontare le strade della città, soprattutto in ingresso e uscita.

I primi disagi di mattina presto per un incidente sulla strada dell’ex inceneritore: non ci sono stati feriti particolarmente gravi ma ovviamente il traffico ha subito pesanti ripercussioni negative, con lunghe file d’auto. E sempre in mattinata c’è stato il primo tamponamento sull’Asse mediano, nel rettilineo con svincolo per Genneruxi. Inevitabilmente ci sono state parecchie conseguenze sulla viabilità di tutta la zona. E la presenza di alcuni cantieri hanno complicato ulteriormente le cose, con ingorghi e lunghe file d’auto in quasi tutte le principali strade cittadine (in particolare via Cadello e via Is Mirrionis).

La situazione non è migliorata in serata con un nuovo incidente sull’Asse mediano, più o meno nello stesso punto: il serpentone di auto bloccate dall’uscita per Genneruxi è arrivato fino al cavalcavia su via Cadello. Per i rilievi, dove necessario, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Problemi anche nella rotatoria tra viale Cimitero e viale Bonaria per un semaforo (non funzionante) danneggiato e che ha rischiato di cadere in strada. Sono intervenute le squadre del Comune per mettere in sicurezza l’impianto anche se inutilizzato.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Centro Sardegna.

Dorgali e Siniscola preparano le richieste di fondi

Fabrizio Ungredda
Regione

Manovra, polemiche sul doppio ruolo della governatrice

Oggi in aula si riprende dalla Sanità ma l’assessora ad interim non ci sarà 
Roberto Murgia
L’iniziativa

Capitale del mare 2026: Cagliari ci crede

Zedda: «Candidatura concreta, frutto del lavoro condiviso tra varie istituzioni» 
Alessandra Ragas
Tempi moderni

Lettere, un lento addio: sempre meno recapiti, via una cassetta su tre

Poste Italiane: «Razionalizzazione, ma non faremo come in Danimarca» 
Marco Noce
il caso

Lega-FI, scontro su Calenda e ultradestra

Tajani a colloquio con Marina Berlusconi dopo l’apertura ad Azione 