Tamponamenti e cantieri: traffico paralizzato in città 

Due tamponamenti sull’Asse mediano, il primo di mattina presto e il secondo in serata, un altro sulla statale 131 “dir” poco dopo l’alba, altri incidenti per fortuna senza gravi conseguenze e i soliti cantieri: anche ieri è stata una giornata molto difficile sul fronte della viabilità per gli automobilisti che hanno dovuto affrontare le strade della città, soprattutto in ingresso e uscita.

I primi disagi di mattina presto per un incidente sulla strada dell’ex inceneritore: non ci sono stati feriti particolarmente gravi ma ovviamente il traffico ha subito pesanti ripercussioni negative, con lunghe file d’auto. E sempre in mattinata c’è stato il primo tamponamento sull’Asse mediano, nel rettilineo con svincolo per Genneruxi. Inevitabilmente ci sono state parecchie conseguenze sulla viabilità di tutta la zona. E la presenza di alcuni cantieri hanno complicato ulteriormente le cose, con ingorghi e lunghe file d’auto in quasi tutte le principali strade cittadine (in particolare via Cadello e via Is Mirrionis).

La situazione non è migliorata in serata con un nuovo incidente sull’Asse mediano, più o meno nello stesso punto: il serpentone di auto bloccate dall’uscita per Genneruxi è arrivato fino al cavalcavia su via Cadello. Per i rilievi, dove necessario, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Problemi anche nella rotatoria tra viale Cimitero e viale Bonaria per un semaforo (non funzionante) danneggiato e che ha rischiato di cadere in strada. Sono intervenute le squadre del Comune per mettere in sicurezza l’impianto anche se inutilizzato.

RIPRODUZIONE RISERVATA