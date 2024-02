T’amo, un videoclip in sardo per la festa di San Valentino 

«T’amo: narasiddu in sardu», un videoclip in sardo per San Valentino promosso dall’Ufficio lingua sarda di Tortolì. Uscirà in occasione della festa degli innamorati lo spot di sensibilizzazione all’uso del sardo, ideato dall’Uls, finanziato dalla Regione, e creato dalla società Suia. A prestare il volto per il videoclip di trenta secondi sono amministratori, dipendenti comunali, i ragazzi del progetto Teens at work del Centro di aggregazione sociale. «Vogliamo che la nostra lingua non sia confinata solo nelle case e nei contesti privati, ma che ritorni a essere una lingua pubblica e della comunità – dice l'assessora alla cultura, Rita Cocco – Al contempo, vogliamo che ritorni a essere anche la lingua degli affetti e dell’intimità, perché anche il sardo è una lingua romantica. Una lingua da amare e per amare». Il videoclip sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune e nei canali social dell’ente. «Il progetto – afferma Ivan Marongiu, operatore linguistico e amministratore di Suia – fa parte di una più ampia campagna di sensibilizzazione pianificata dall’Ufficio linguistico di Tortolì. L'obiettivo è incoraggiare a sostenere la lingua sarda, utilizzandola in ogni contesto».

RIPRODUZIONE RISERVATA