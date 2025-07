Tamburi e lacrime per l’ultimo saluto ad Andrea Sanna 

Sulla bara tantissimi fiori, attorno le trombe e i tamburi della Sartiglia: ma ieri il suono era ancora più forte, più sentito. Così è stato salutato per l'ultima volta Andrea Sanna, colonna portante del gruppo dei tamburini e trombettieri “Città di Oristano” e autore di numerose ricerche sulla giostra equestre e sulla città. Un momento forte, tra le lacrime di tutti. In tantissimi hanno voluto omaggiare Andrea Sanna, 52 anni: impossibile entrare all’interno della cattedrale gremita. Nelle prime bancate i tamburini con la loro maglia azzurra d’ordinanza, sul feretro anche lo stendardo del gruppo. La messa è stata concelebrata da monsignor Alessandro Floris: «Andrea non era solo uno studioso, era un’anima viva della Sartiglia e delle tradizioni oristanesi, un punto di riferimento per tamburini e trombettieri. Con la sua umanità è riuscito a entrare nel cuore di tutti. Oggi non sarà più fisicamente tra noi, ma continuerà a far parte della nostra comunità. Sarà per sempre uno di noi». Il presidente del Gruppo Città di Oristano, Andrea Piras ha letto una lunga lettera. Andrea Sanna per giorni era ricoverato a Sassari dopo aver avuto un malore proprio durante un'esibizione dei tamburini. Le sue condizioni nei giorni successivi sembravano stessero migliorando, poi l’aggravamento e il decesso. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA