Tambone va via dalla Dinamo 

Sassari. In attesa di annunci in entrata, si registra l'uscita dalla Dinamo della guardia Matteo Tambone, che dopo una sola stagione (5 punti di media) ha lasciato l'Isola e si è accasato in A2 a Pesaro. Si tratta in realtà di un ritorno, perché Tambone ha disputato ben quattro stagioni di fila a Pesaro. Con le valigie in mano anche il play Alessandro Cappelletti, che piace a Venezia. La sua probabile partenza è più dura da assorbire: 9 punti e 4 assist nell'ultimo campionato. Il confermato coach Bulleri e il neo direttore sportivo Santoro cercano quindi play, guardia e alapivot italiani da affiancare all'ala Veronesi e al centro Vincini. ( g.m. )

