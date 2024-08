tamberi primo: 2,31 Jacobs quarto: 9”93 

Vittoria per Gianmarco Tamberi nella tappa polacca di Diamond League, caratterizzata da due primati del mondo. Uno l’ha firmato il “solito” Armand Dupalntis nell’asta: lo svedese è salito a 6,26 aggiungendo un centimetro alla misura di Parigi. L’altro l’ha firmato nei 3000 metri il norvegese Jakob Ingrebrigtsen in 7’17”55.

Tornando all’alto, l'azzurro, reduce dalla sfortunata parentesi olimpica, cercava un piccolo riscatto e l'ha trovato, vincendo nel salto in alto davanti all'ucraino Doroshchuk: decisivo il 2,31 al secondo tentativo, mentre l'altro italiano Stefano Sottile si è fermato a 2,26 (settimo).

Nei 100 metri Marcell Jacobs è quarto in 9”93, nella prova vinta dallo statunitense Fred Kerley (bronzo a Parigi 2024) in 9”87 (vento +1.9 m/s) davanti al keniano Ferdinand Omanyala (9”88) e al giamaicano Ackeem Blake (9”89). Chituru Ali, attardato da un risentimento muscolare, è ottavo in 10”69. Nel peso, Leonardo Fabbri torna oltre i 22 metri ed è terzo con 22,03, dietro Joe Kovacs (22,14) e Ryan Crouser (22,12). Ottavi Lorenzo Simonelli nei 110hs in 13”48 e Fausto Desalu sui 200 in 20”62.

