Tamarix, nuova vita dopo il rogo 

L’incendio dell’estate dell’anno scorso è un ricordo ancora vivo. All’improvviso le fiamme, altissime, in poco tempo avevano raso al suolo l’ottanta per cento dei lotti della Comunione Parking Tamarix, davanti al mare a Margine Rosso. Il fuoco, partito dall’esterno non aveva risparmiato niente: gli alberi, le roulotte, le coperture. Tutto era andato in cenere in pochi minuti, fortunatamente senza danni alle persone.

Bonifiche costose

Ma adesso è il tempo della rinascita. Come stabilito dall’ordinanza comunale che aveva fatto seguito alla relazione dei vigili del fuoco subito dopo il rogo, i proprietari dei lotti hanno bonificato tutta l’area a loro spese. Spese non certo di poco conto: 400 mila euro per portare via detriti e tutto ciò che restava con lavori affidati a imprese specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi e così via.

Non solo: anche nei 32 lotti che non erano stati interessati dal rogo è stato smontato tutto ciò che non era regolare, come roulotte, lastricati, coperture per ombreggiamenti, «ma non abusi grossi di cui si è parlato» precisano alcuni dei proprietari dei lotti Massimo Cadelano, Cristiana Paolotti, Giancarlo Strazzera e Marco Saddi, «come ad esempio casette in cemento che se c’erano, erano nell’altro campeggio ma non da noi». Così come «si è parlato tanto di ex Tamarix, ma perché? Noi siamo sempre stati comunione Tamarix costituito con regolare atto notarile». Pagare le bonifiche «non è stato facile, la messa in sicurezza era già stata portata avanti nei giorni successivi all’incendio, con grandi sacrifici. Siamo tante piccole famiglie, e quello che è successo, l’incendio, ci è caduto addosso da un giorno all’altro distruggendo praticamente l’ottanta per cento dei lotti».

Adesso che tutto è stato ripulito, «ci teniamo tanto a riavere la nostra area, senza nessun abuso perché appunto anche nei 32 lotti che non sono stati toccati dall’incendio è stato buttato giù tutto quello che c’era, piccole coperture, roulotte, lastricato , li abbiamo rimossi, per avere tutto in regola e riaprire i dialogo con l’amministratore».

Futuro da scrivere

Perché adesso il futuro è tutto da scrivere. «Noi non chiediamo un campeggio, non pretendiamo questo, ma chiediamo che dopo 45 anni di storia, l’area sia regolarizzata per averne un godimento come proprietari. E siccome il Pul attuale prevede che si possano presentare piani per dare un’organizzazione specifica, noi vorremo creare un’area di sosta ricreativa di supporto alla balneazione, cioè non un semplice parcheggio ma soste con servizi al pubblico, da poter prenotare, con docce, chiosco e accesso spiaggia. Siamo fiduciosi che si possa intraprendere questa strada».

Turismo itinerante

Sulla questione interviene anche il presidente dell’associazione turistica quartese Roberto Matta: «Siamo davvero sicuri non sia interessante per Quartu la formula di turismo itinerante? I limiti imposti dal Piano paesaggistico regionale riguardano le aree camper, ma non le aree di sosta Park&go. Una soluzione praticabile presso la Comunione Tamarix, dove i proprietari, dopo aver bonificato completamente l'area a seguito dell'incendio di agosto 2023, si sono detti disponibili nel mettere a disposizione i loro stalli ad auto o camper per una sosta tra le ore 8 e le ore 20, regolamentando gli accessi con un app di prenotazione. Non si tratta di campering ma di aree di sosta private, e vista la penuria di parcheggi al Poetto, potrebbe essere una soluzione praticabile».

