Tamarix, i lottisti non si rassegnano 

«Dopo quarant’anni vogliamo regole certe per poter utilizzare i nostri terreni senza problemi».

È l’appello dei proprietari dei lotti nell’area del Poetto quartese, una pineta di due ettari trasformata in villaggio fronte mare dopo le demolizioni nei primi anni Novanta, ridotta in cenere dall’incendio di una settimana fa. E con un futuro già tracciato dalla normativa del Ppr che lì vieta nuovi campeggi e costruzioni.

I lottisti

In una nota i proprietari - dopo aver ringraziato vigili del fuoco e forze dell’ordine intervenuti sul posto - ripercorrono la storia della comunione Tamarix costituita nel 1979. «Il patrimonio arboreo, con erbe lacustri e successivamente tamerici impiantati dalla comunione, venne spazzato via dalle frequenti mareggiate e sostituito, sempre da noi, da pini marittimi», dicono ancora per poi ricordare anche la realizzazione di «un impianto idrico antincendio che, sino al 1994, contribuì ad evitare le conseguenze dei frequenti incendi del canneto davanti al compendio».

Nel documento firmato da un referente dell’ex camping, Cesare Tocco, vengono ricordate anche le demolizioni delle strutture presenti, sempre nel 1994 con ordinanza del sindaco, e la restituzione del compendio «senza che fossero indicate loro precise norme urbanistiche».

L’appello

Da allora - a detta dei proprietari - ci sono stati diversi incontri con il Comune. «Sono state ipotizzate alcune soluzioni per la salvaguardia della pineta, ma l’incertezza dell’aspetto normativo sul compendio hanno finora impedito alla comunione di realizzare opere di salvaguardia ambientale». Poi c’è l’ultimo tentativo di riordino da parte dell’amministrazione comunale nel 2013, con la segnalazione indirizzata dall’assessorato all’Urbanistica alla Procura della Repubblica. Sino al recente incendio che ha riacceso i riflettori sull’ex campeggio. «Ora», aggiungono, «speriamo di trovare un soluzione con le attuali autorità politiche e amministrative del Comune».

Demolizoni in vista

Ma di fatto la soluzione che la normativa attuale consente può essere solo una: prima di tutto bonificare - a spese loro - ogni singolo lotto al momento interdetto per questioni di sicurezza. Poi verrà il tempo delle demolizioni di quelle strutture risparmiate dalle fiamme, necessarie a riportare l'area dell'ex camping allo stato originario. «Impossibile realizzare un nuovo campeggio e nuove costruzioni, lì come in qualunque altra area vincolata della fascia costiera, come previsto dall’articolo 20 del Ppr», ha spiegato pochi giorni fa l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini. «Di fronte a questa emergenza dobbiamo accelerare per trovare una soluzione che metta ordine e garantisca la massima sicurezza, ovviamente con le dovute prudenze e attenzioni. Anche perché si tratta di una zona delicata del territorio che va tutelata e rispettata».

