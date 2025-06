Talvolta è difficile perfino lavarsi 

Cos’è l’eczema cronico delle mani?

Colpisce circa 4 milioni di italiani, spesso in forma grave, compromettendo attività quotidiane come lavarsi o cucinare. È una patologia infiammatoria che interessa mani e polsi, definita cronica quando i sintomi durano oltre 3 mesi o si ripresentano più volte l’anno. Si manifesta con prurito, fissurazioni, secchezza cutanea, desquamazione, dolore ed eritema. Tra le cause principali: dermatite atopica, da contatto, fattori irritativi e infezioni. Il trattamento prevede creme idratanti, corticosteridi topici, antistaminici, inibitori topici della calcineurina, fototerapia e, nei casi gravi, farmaci sistemici.