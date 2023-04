Talpa del Pentagono, arresto in diretta 

La madre di Teixeira, Dawn, ha confermato l'arruolamento del figlio in quel reparto. Di recente ha lavorato di notte in una base a Cape Cod, cambiando numero di telefono negli ultimi giorni. L'Fbi ha subito perquisito la sua abitazione e in serata è stato arrestato: la Cnn ha trasmesso le immagini quasi in tempo reale, col ragazzo in calzoncini e t-shirt verde militare costretto a consegnarsi fuori della sua casa in Massachusetts avanzando all'indietro con le mani sulla nuca, mentre gli agenti gli puntavano le armi addosso protetti da un blindato.

Si tratta di Jack Teixeira, un 21enne aviatore della 102esima Intelligence Wing della Guardia Nazionale del Massachusetts, promosso “Airman First Class” a luglio. Il New York Times l'ha identificato attraverso il suo profilo sulla piattaforma e altri dettagli digitali, come l'interno della sua casa d'infanzia - postata sui social in foto di famiglia - che coincidono con quelli ai margini delle foto dei documenti classificati fatti trapelare.

WASHINGTON. «È in corso un'indagine a tutto campo con la comunità dell'intelligence e il dipartimento di Giustizia e ci stiamo avvicinando al responsabile», aveva detto da Dublino Joe Biden commentando i Pentagon leaks. Poche ore dopo il New York Times ha bruciato tutti sul tempo e ha rivelato l'identità della presunta talpa, ossia del leader del ristretto gruppo della piattaforma per appassionati di videogiochi Discord dove sono stati postati i documenti top secret che poi hanno fatto il giro del mondo.

Scovato dal NYTimes

Il Pentagono ha definito la diffusione di carte segrete «un atto criminale deliberato». Non è immediatamente chiaro tuttavia se un giovane aviatore nella sua posizione potesse avere accesso a documenti così altamente classificati. Il Nyt spiega che i funzionari governativi con nullaosta di sicurezza spesso li ricevono tramite email giornaliere che poi vengono automaticamente inoltrate ad altre persone.

Dubbi sul movente

Da chiarire poi le sue vere intenzioni, perché dalle prime ricostruzioni sembra quasi una talpa per gioco, che postava carte top secret per vantarsi di essere un insider e indottrinare sugli eventi del mondo un gruppo di 20-30 persone più giovani di lui con cui aveva legato online dai tempi della pandemia. Poi uno di loro, un teenager, le ha postate su altri server di Discord facendole rimbalzare su Telegram, 4chan e Twitter. Prima che il New York Times svelasse l'identità della talpa, il Washington Post aveva intervistato alcuni membri del gruppo e tracciato un identikit del loro leader, che si faceva chiamare “Og”: un uomo sui 20 anni, con accesso ad una base militare e con la passione per le armi. Circola un suo video in un poligono di tiro, con un grosso fucile: urla alla telecamera una serie di insulti razzisti e antisemiti, poi spara diversi colpi contro un bersaglio. A tradirlo alcuni indizi sulle foto postate, tra cui il letto di casa, una bottiglia di colla Gorilla, una rivista di caccia e una forbicina per le unghie.

