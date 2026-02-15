Taloro, una vittoria scaccia incubi 

Taloro Gavoi 2

Iglesias 0

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Lapia, Sau, Castro, A. Fadda (23’ st Delussu); Secchi, Cossu (31’ st Canu), Mameli; Navarrete, Malano (44’ st Zappino), Scanu (7’ st M. Fois). In panchina Medde, Omofonmwan, Sanna, Santoro. Allenatore Fadda.

Iglesias (4-3-1-2) : Slavica, Crivellaro (33’ st Cancilieri), Fidanza, A. Piras (14’ st Erbini), Arzu (33’ st Manca); Di Stefano (24’ st Lerroux), E. Piras, Frau; Mechetti; Capellino (25’ st Alvarenga), Salvi. In panchina Piga, Abruzzi, Mancini. Allenatore Murru.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : st 16’ Malano, 37’ Mameli.

Note : ammoniti Secchi, Cossu, A. Fadda, Mameli, Mechetti, A. Piras; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 300.

Gavoi. Al Taloro serviva una vittoria per allontanare le streghe che si erano manifestate dalle parti del Maristiai. L’Iglesias era un cliente scomodo che arrivava con ambizioni importanti, ma i rossoblù di Barbagia hanno avuto più fame e lo hanno confermato nella ripresa, quando sono saliti in cattedra e hanno trovato i due gol che sono valsi 3 punti d’oro. Prima frazione equilibrata con il Taloro che sfiora il vantaggio con la punizione di Castro: vibra il palo. Al 16’ della ripresa Malano si conferma cobra d’area e segna sugli sviluppi di un angolo. Il raddoppio (37’) arriva con Mameli che sfugge alla difesa avversaria e beffa il portiere in uscita con un colpo sotto. (ro. se.)

