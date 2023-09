Taloro, il debutto è da grande squadra Ricci e capitan Mele piegano la Villacidrese 

Taloro 2

Villacidrese 0

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Soro, Vidili (48’ st Dettori), Sau, Castro; Secchi, Delussu (35’ pt Peana), Vassidiki; Pusceddu (7’ st A. Fadda), Ricci (32’ st Lapia), Mele. In panchina Cuguttu, Mascia, Chessa, Zucchelli, Sanna. Allenatore Mura.

Villacidrese (4-4-2) : Cocozza, Aramu, Lussu (12’ st Pittau), M. Pinna, Bruno; La Torre, Muscas, Carboni (31’ st Cinus), Suella; D. Pinna (16’ st Lilliu), Fantasia (25’ st Aru). In panchina Sitzia, Medda, M. Pinna, Canu, Figus. Allenatore Mannu.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : nel primo tempo, 26’ Ricci; nella ripresa, 29’ (r) Mele.

Note : ammoniti M. Fadda, Secchi, Peana, A. Fadda, La Torre, Fantasia, Mannu; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 300.

Gavoi. Comincia sotto una buona stella il campionato del Taloro. La squadra di Massimiliano Mura, successore di Mario Fadda, liquida la pratica Villacidrese con un gol per tempo e fa sentire subito il peso del Maristiai. Ancora col timbro di Roberto Mele.

Primo tempo

È il 12’ quando Ricci, attaccante argentino schierato a sinistra nel tridente, salta due avversari in un’incursione rapida ma al momento di tirare viene chiuso da Bruno. Il Taloro alza il ritmo, piuttosto blando nei primi 15’, e al 26’ passa in vantaggio: cross da destra di Pusceddu, Mele s’avventa sulla palla, sulla carambola con il portiere la palla finisce all’altezza del dischetto da dove Ricci calcia un piattone che buca Cocozza.

La ripresa

La Villacidrese prova subito a impensierire i padroni di casa e, al 6’, ha l’occasione per pareggiare con Diego Pinna, ma Massimo Fadda gli sradica la palla dai piedi. Nel successivo ribaltamento di fronte Peana, in contropiede, sbaglia il 2-0. Che, invece, segna l’eterno Roberto Mele, 41 anni compiuti il 31 luglio. Lo fa nel momento migliore degli ospiti: il 19 rossoblù, subentrato a Pusceddu, scarica per Secchi che viene atterrato in area e l’arbitro concede rigore: dal dischetto capitan Mele fa 2-0 e mette in cassaforte i primi 3 punti della stagione.

