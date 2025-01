Taloro, i sindaci bussano in Regione 

Dopo la vittoria del ricorso della Regione in Corte di cassazione si riaprono gli scenari sulla gestione delle centrali Enel del Taloro. I centri della Barbagia scendono in campo in modo coeso convergendo in un’unica direzione: quella dello sviluppo energetico. La presidente della Regione Alessandra Todde auspica la nascita di una società energetica autonoma, i Comuni attendono la convocazione di un tavolo tecnico sperando in una strategia unica a vantaggio delle comunità.

Il Bim

Gianfranco Zedde, presidente del Bim Taloro, parla di «sentenza positiva per tutta la Barbagia e non solo». Precisa: «È importante che vengano riconosciute al territorio più compensazioni, fra sgravi in bolletta e posti di lavoro. Attendiamo di poter essere convocati per un tavolo della Regione, lavorando ad un percorso che tuteli il nostro futuro energetico».

Gli amministratori

Dice il sindaco di Gavoi, Salvatore Lai: «Si tratta di una sentenza epocale, frutto di decenni di lotte. Ringrazio la presidente Todde che ha manifestato la volontà di convocarci per pianificare insieme un’unica strategia. È essenziale arrivino dei risultati a vantaggio del territorio e del suo sviluppo». Daniela Falconi, presidente Anci e sindaca di Fonni, plaude a una «vittoria figlia di una battaglia che ha visto protagoniste diverse amministrazioni comunali e regionali degli ultimi vent’anni». Ripone la speranza «che la gestione della risorsa acqua, dal punto di vista energetico e ambientale, sia finalmente a vantaggio delle popolazioni, che per troppi anni hanno subito delle servitù avendo in cambio solo le briciole».

Ilenia Vacca, sindaca di Ovodda e presidente del Gal Barbagia Mandrolisai, parla di un «risultato che parte da lontano». Dice: «Aspettiamo di essere convocati per un tavolo da cui emerga una linea comune a tutela delle comunità, garantendo più benefici ai cittadini». Il sindaco di Teti Costantino Tidu è cauto: «Non solo attendiamo un quadro più ampio dalla Regione, ma anche la prossima assemblea Bim, valutando insieme a tutti i sindaci quale strategia condivisa portare avanti. È importante che il territorio sia unito».

